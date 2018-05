Et langt liv i fodboldens og ikke mindst Boldklubben Frems tjeneste.

Det kan den tidligere fodboldspiller og -træner Ole Mørk - tidligere også kendt som Ole Mørch - se tilbage på, når han mandag den 28. maj fylder 70 år.

Frem har i mange år været et omdrejningspunkt i Ole Mørks liv. Han blev meldt ind i klubben i 1962, og fra 1967 til 1980 spillede han 345 kampe for københavnerklubben, der holder til i Valby.

Fra 1964 til 1970 spillede Ole Mørk desuden i alt 10 landskampe og scorede fire mål for danske ungdomslandshold fra U17- til U21-regi.

Over 100 mål for Frem blev det til for offensivspilleren, som efter karrierestoppet blev træner for klubbens andethold.

Senere prøvede han sig af som træner i Tårnby og Helsingør, inden han i 1990 vendte tilbage til Frem som cheftræner.

Det blev en turbulent tid med DM-bronze i 1992 som højdepunktet og en efterfølgende konkurs og tvangsnedrykning til Danmarksserien som lavpunktet.

I 1993 skiftede Ole Mørk til Herfølge, hvor han blev frem til efteråret 1998.

Her skiftede han til ambitiøse AB, der med en kapitaludvidelse og masser af store spillere i truppen jagtede det danske mesterskab.

Det lykkedes ikke, men Ole Mørk fik dog skaffet pokaltitlen til klubben i 1999, inden han i 2000 blev fyret.

I 2001 blev han fyret i svenske Trelleborg, og så gik turen tilbage til Frem, som han i 2003 førte til oprykning til Superligaen.

I efteråret 2003 blev han dog fyret i hjerteklubben, og siden havde han kun et cheftrænerjob tilbage på seniorniveau, hos B93.

I 2011 vendte Ole Mørk igen tilbage til Frem, hvor han frem til 2015 arbejdede som talentchef.

Ole Mørk, der er uddannet matrikeltekniker, fungerede i nogle år også som en flittigt benyttet ekspertkommentator.

Han havde i en periode også sit eget firma, hvor han holdt foredrag og arbejdede med coaching. (Ritzau)