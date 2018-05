Haarby: Det er i øjeblikket blevet sværere at køre igennem Haarby på et af byens mest befærdede steder.

Frem til primo september er Assens Forsyning ved at lave kloakseparering i Haarby. Man har allerede et par uger været i gang med et stykke på Linien fra Toftevej, der giver visse trafikale kvaler i øjeblikket med lysregulering, lidt plads og tæt trafik. Men det bliver formentlig nok endnu sværere for trafikanterne, når arbejdet "drejer" om på Algade. Linien/Algade er et af kommunens mest trafikerede kryds.

Kloakseparering i Haarby Frem til ca. 1. september bliver der kloaksepareres i Haarby ved Toftevej, på Linien, Algade, Tværvej og Sportsvej.Arbejdet udføres af Assens Forsyning og entreprenøren er Faaborg-Midtfyn Entreprenøren ApS.



Der arbejdes i tidsrummet fra klokken 7 til 17 mandag til fredag.

Michael Dissing Nielsen, projekt- og driftschef hos Assens Spildevand A/S under Assens Forsyning, skriver i en mail til redaktionen, at Assens Forsyning dog har taget højde for de trafikale udfordringer.

"Når vi når frem til lyskrydset, vil Linien blive lukket og trafikken ledes via omkørsel ad Landø, til vi har gravet midt ud i krydset og lidt til hver side", skriver han.

Her skal der sættes en stor brønd, tilføjer han. Efter dét skal der graves mod Sportsvej. Her vil trafikken opretholdes med lysregulering tilpasset den permanente lysregulering.

"Et sådant anlægsarbejde vil altid give trafikale udfordringer for trafikanter og beboere, som er naboer til byggepladsen", skriver Michael Dissing Nielsen.

Forsyningen har vurderet, at det vil være gavnligt for afviklingen af trafikken gennem Haarby, kørslen på Linien opretholdes mens arbejdet foregår.