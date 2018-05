Mandag den 28. maj fylder Kylie Minogue 50 år.

Hendes signaturhit "Can't get you out of my head" består af en cocktail af simpel tekst og en poppet melodi, der sætter sig fast.

Opskriften har "The princess of pop" gentaget utallige gange i en karriere, der har gjort hende til Australiens bedst sælgende sanger gennem tiden med over 80 millioner solgte cd'er.

Selv om de fleste nok kender Kylie Minogue som sanger, begyndte hendes karriere som skuespiller.

I en alder af blot 11 år begyndte hun at optræde i mindre roller i diverse australske serier.

Skuespillet fyldte især i de tidlige år af australierens karriere i 1980'erne, men også senere har hun med jævne mellemrum taget roller - blandt andet i musicalen "Moulin rouge" fra 2001.

Sin første pladekontrakt fik Kylie Minogue i 1987, og samme år udsendte hun sangen "I should be so lucky", der toppede hitlisterne i flere lande.

Siden har hun hovedsageligt inden for genren dance-pop udgivet store hits som "Spinning around".

I selskab med en anden australier, Nick Cave, fik hun dog også et mere visepræget hit i form af "Where the wild roses grow", der figurerer på hans album "Murder ballads" fra 1996.

I 2005 måtte Kylie Minogue aflyse en større og længe planlagt turné på grund af brystkræft.

Efter en behandling, der gik godt, genoptog hun halvandet år senere karrieren. Siden har hun både støttet og været en offentlig fortaler for bedre brystkræftbehandling.

De seneste år har popstjernen været knap så dominerende på de internationale hitlister, og sidste år brød hun med sin forlovede, den britiske skuespiller Joshua Sasse.

Kylie Minogue ser dog frem til at fylde 50 år.

- Livet går i et lidt roligere tempo nu, har hun udtalt til australske Fairfax Media.

- Jeg har det godt og er taknemmelig. (Ritzau)