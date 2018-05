En klage til Folketingets Ombudsmand har ikke båret frugt for Lennart Mogensen, som klagede over en tjenstlig samtale efter udtalelser i avisen tilbage i januar 2017. Ombudsmanden mener, det var i orden at indkalde betjenten til en samtale, fordi det ikke var tydeligt, at han udtalte sig som privatperson.

Med henvisning til, at en aktindsigt viste, at betjentenes aktive tjeneste de første fire måneder af den nye døgnbemanding lå i tidsrummet 8-16, udtalte Lennart Mogensen blandt andet: "Vi har netop fået at vide, at vi gerne må ændre i vores vagttider, så vi kan lægge den aktive tjeneste på andre tidspunkter. Og det er jeg tilfreds med."

Ytringer på egne og andres vegne Justitsministeriet skriver i en vejledning om ytringsfrihed for offentligt ansatte fra 2016 i et afsnit om ytringer på egne vegne:"Som offentligt ansat er man beskyttet af grundlovens bestemmelse om ytringsfrihed. Det betyder, at man på egne vegne kan deltage i den offentlige debat og fremsætte personlige meninger og synspunkter. Det gælder også emner, der vedrører ens eget arbejdsområde. Det gælder derudover, når man ikke kun udtaler sig på egne vegne, men også når man samtidig udtaler sig på vegne af andre, f.eks. tillidsrepræsentanter, som udtaler sig kritisk om forholdene på arbejdspladsen på vegne af en medarbejdergruppe. Beskyttelsen af offentligt ansattes ytringsfrihed gælder kun, når man som offentligt ansat ytrer sig på egne vegne. (...) Hvis der er risiko for, at offentligheden fejlagtigt vil kunne opfatte en ytring som udtryk for myndighedens synspunkter, skal man være opmærksom på at præcisere, at man ytrer sig på egne vegne."

"Efter min opfattelse må artiklen således - for en umiddelbar læsning - mest nærliggende forstås sådan, at din udtalelse er fremsat som led i tjenesten og dermed på vegne af Fyns Politi," skriver ombudsmanden i afgørelsen, hvor han også skriver, at det ikke fremgår, om Lennart Mogensen over for Fyns Amts Avis "gjorde udtrykkeligt opmærksom på, at du alene udtalte dig på egne vegne og ikke på vegne af politiet - eller om det var avisen, der valgte ikke at nævne dette i artiklen."

Han blev derefter indkaldt til en tjenstlig samtale, fordi det efter ledelsens vurdering fremgik af artiklen, at han udtalte sig på vegne af Fyns Politi. Lennart Mogensen mente at have udtalt sig på egne vegne og klagede til ombudsmanden, fordi han følte sin ytringsfrihed krænket. Men først Rigspolitiet og nu ombudsmanden giver altså Fyns Politi medhold.

Lennart Mogensen, som skynder sig at understrege, at han i denne artikel udtaler sig som privatperson og på vegne af sig selv, er skuffet over afgørelsen.

- Jeg forstår det stadig ikke, og det tror jeg ikke, der er ret mange, der gør. Det er kun få personer, der mener, jeg udtaler mig på vegne af ledelsen i Fyns Politi, siger han.

Han er også skuffet over, at ombudsmanden slet ikke har taget stilling til et andet kritikpunkt, nemlig at han følte sig truet under den tjenstlige samtale til ikke at fortælle Fyns Amts Avis om samtalen.

- Jeg er skuffet over, at når jeg har en bisidder med, der kan bekræfte, at jeg fik at vide, at jeg ikke skulle bryde mig om at rette henvendelse til Fyns Amts Avis, vil de alligevel ikke røre ved det.