Hårslev: De senere års byfester i Hårslev er blevet kendt for at være store og yderst velbesøgte med kendte musiknavne på plakaterne. Og faktisk ser årets byfest, som finder sted fra onsdag den 30. maj og frem til og med søndag den 3. juni, ud til at blive den måske største i mands minde.

Fredag aften kommer Kandis nemlig forbi, og billetsalget er gået forrygende, fortæller Brian Hansen fra festudvalget.

- Vi har solgt 600 billetter til spisning og har kun ganske få tilbage, men dem er der mange som ringer og spørger efter nu, fortæller han.

Der kommer gæster til festen fra hele Fyn og også Jylland. Heldigvis er der også stor opbakning til festen i lokalområdet.

- Nu vil vi lave en fest, hvor vi fylder hallen til bristepunktet. Vi har mulighed for at lukke lidt flere gæster ind efter spisning, og min forventning er, at vi får en kæmpe fest med masser af glade mennesker, som vi plejer at have det, siger Brian Hansen.