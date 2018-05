Munkebo: For et par måneder siden fik Munkebo Bycenter nye ejere, og nu får det også tre nye etager. Men nu får hele projektet også et nyt navn: Værftsbyen.

- Vi har prøvet at finde et godt navn, som skal fortælle lidt om projektet, fortæller Allan Jørgensen, der er en af de nye ejere og uddyber, at manden bag navnet også er tegneren bag projektet, nemlig Anders Sunke.

- Jeg må indrømme, jeg skulle vende mig til det selv, fortæller Allan Jørgensen.

Efter at have tænkt nærmere over det var der ikke længere tvivl om, at det var det helt rigtige navn til projektet.

- Hvis man skriver "Værftsbyen" på Google, kommer der én ting frem - og det er Munkebo.

Og selvom projektet kaldes Værftsbyen, så er linjerne mellem Munkebo Bycenter og Værftsbyen ikke trukket helt skarpt op endnu.

- Det ene hedder Munkebo Bycenter. Det andet hedder Værftsbyen, men til sidst kan det være, det smelter sammen. Jeg ved det ikke, forklarer Allan Jørgensen.

- Jeg kan kun sige det således: Munkebo Bycenter hedder også Munkebo Bycenter om 10 år. Og projektet oven på hedder Værftsbyen. Og så kan det være nogle samlet kaldet det Munkebo Bycenter, og nogle kalder det Værftsbyen. Vi kalder selv projektet for Værftsbyen.