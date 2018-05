Det er klart og blågrønt. Og meget rent, fortæller Lucie Gerber, pr- og mediemanager i Geneves Turistråd.

- Det kommer direkte fra Alperne, og der er ingen industri, som har ødelagt vandet. Det sker først i Frankrig, siger hun.

For Genevesøen, som vi står og beundrer på kuldskær afstand, er teknisk set ikke en sø, men Rhônefloden, som udspringer i De Schweiziske Alper og fortsætter ind over grænsen til Frankrig, passerer Lyon og graver sig ned i Rhônedalen, som alle vin- og Tour de France-entusiaster kender, inden den løber ud i Middelhavet midt i et fransk nationalparkområde.

Geneve rundt om vandet Geneve med lidt over 200.000 indbyggere i selve byen er Schweiz' næststørste by.Den er i høj grad kendt for to ting:



1. FN, Røde Kors og alle de andre humanitære organisationer.



2. Og for håndværket at lave ure.



Man kan besøge de store urmærkers butikker eller det eksklusive museum for Patek Philippe-ure.



Det er den centrale placering i Europa, landets neutrale historie og de lave skatter, der har tiltrukket i alt 35 humanitære organisationer og 931 multinationale virksomheder til byen.



Turismen bærer præg af, at Geneve er en møde- og konferenceby. Over 80 procent af byens besøgende kommer i forretningsøjemed, hvilket gør, at hotelværelserne er billigst i weekenden, hvor det arbejdende folk er taget hjem.



Der er 152 hoteller at vælge imellem, og 14 af dem har fem stjerner. Der er over 2000 restauranter, og 14 af dem har fået stjerner i Michelin-guiden.



Byen er forbundet med omverdenen med gode togforbindelser og en lufthavn, der ligger fem minutter fra centrum. SAS og Easyjet flyver direkte fra København til Geneve. Det tager to timer, og en returbillet koster fra 600-700 kroner alt efter afrejsedag.



Man kan også tage toget. Det tager tre timer fra Paris til Geneve med TGV-toget. En tur, der koster cirka 200 kroner. Fra Aarhus og København er der afgange hver dag, og med DSB Orange kan man komme til Geneve for 639 kroner.



Skal man rundt i Geneve, er offentlig tranport gratis for overnattende turister. På ens hotel, campingplads eller bed & breakfast får besøgende udleveret et kort til transport. Det gælder alle dage, man er i byen.

Der er noget dragende over vand, så klart og rent, at selv om vinteren kun lige er ovre, da jeg besøger byen, har man lyst til at tage et hovedspring i. Og det kunne man også sagtens, fortæller Lucie Gerber, der bruger sine frokostpauser, som i Schweiz er på en time - ikke mindre, ikke mere - på også at bade i søen, når det er sommer. En halv time til at gå ud at spise på en af byens 9023 restauranter, og en halv time til at skifte til badetøj og svømme. Det er schweizisk effektivitet blandet med fransk livsnyderi. En blanding, der er meget passende for Geneve, som ligger i et fjernt hjørne af Schweiz, nærmest inde i Frankrig. Kigger man op fra vandet og ud mod bjergene, der omkranser byen, ser man også grænsen til nabolandet.

Det er ikke kun forfriskende frokostpauser, schweizerne bruger deres enorme sø til. 75 kilometer lang forbinder den ikke kun Schweiz med Frankrig, men også Geneve med andre byer som Nyon og Lausanne. Den er stedet for kapsejlads og turistvenlig vandsport, og så er den en vigtig fødekilde for byens borgere og besøgende.