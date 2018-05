Mesinge: Om du spiller fodbold under åben himmel, eller om du spiller Counter-Strike bag nedrullede gardiner, så skal der være plads til alle.

Dette er budskabet bag turneringen CS-GO, Counter-Strike Global Offensive, der finder sted under Holmens Dag lørdag den 9. juni klokken 10-17 i fælleslokalet i Mesinge Skole.

- Vi synes, det er en vigtig ting at kunne favne bredt og række ud til alle, og derfor har vi arrangeret en Counter-Strike-turnering under denne første udgave af Holmens Dag, fortæller arrangørerne bag turneringen Simon Grandt og Simon Ettrup- begge ansat på Hindsholmskolen.

De to kender til mange skoleelevers præferencer for e-sport. Turneringen er derfor et tiltag i forsøget på at række ud til gruppen af unge i området, der måske er lidt sværere at få fat på gennem almindelige sportsturneringer.