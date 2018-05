2. Er prisregulering det mest effektive instrument til at sænke tobaksforbruget?

Ja. Tobacco Control Scale laver hvert tredje år en evaluering af alle europæiske landes rygevaner. Evalueringerne rangordner blandt andet de forskellige indsatser for at minimere tobaksforbruget. Her giver en forhøjet pris på tobaksvarer 30 point, hvilket er det højeste antal opnåelige point. Niels Them Kjær, projektchef for tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse, slår desuden entydigt fast, at prisregulering isoleret set er det vigtigste redskab til bekæmpelse af rygning.