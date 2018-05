Ny aftale med lægemiddelindustrien åbner igen op for samarbejde med sundhedspersoner i Region Syddanmark. Men al kontakt skal frem over gå igennem ledelserne på regionens sygehuse.

Region Syddanmark har igen åbnet op for et samarbejde med lægemiddelindustrien, efter man i november sidste år besluttede selv at stå for alle sundhedspersoners efteruddannelse for at sikre deres habilitet og evne til at være uvildige.

Med en ny aftale, indgået med Lægemiddelindustriforeningen (Lif), kan læger og andre sundhedspersoner igen få ny viden fra medicinalvirksomheder, men kun under stram topstyring og med faste krav.

Frem for alt kan lægemiddelindustrien kun komme til at støtte og sponsorere sygehuspersonalets efteruddannelse ved at henvende sig direkte til sygehusenes direktioner, som derefter træffer beslutningen om at deltage samt udvælger den rette medarbejder.

Virksomhederne skal også angive et deltagergebyr, når arrangementet omfatter andet end almindelig mødeaktivitet og forplejning, der betragtes som under bagatelgrænsen. Desuden skal virksomhederne anmelde al støtte og kursusafholdelse til Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien.

Ifølge regionsdirektør Jane Kraglund har det hele tiden været ønsket at genetablere et samarbejde med lægemiddelindustrien for at gøre brug af den viden, industrien har, til gavn for patienterne.

- Det vigtige for os har ikke været at skulle stå for det hele selv, men at sikre vores medarbejderes habilitet, og nu har vi så fundet nogle måder, hvor vi godt kan sige ja til noget sponsorering, uden at vi går på kompromis med vores medarbejderes habilitet. Det er vi glade for, siger hun.

Både i Lægemiddelindustriforeningen og Lægeforeningen i Syddanmark er man ligeledes glade for aftalen, der åbner op for et fortsat samarbejde, men samtidig sikrer et armslængde-princip i relationen.