Debat: De ældre er også digitale

Læserbrev: Der er en ny app på vej til NemID. Den skal gøre det endnu nemmere at logge på digitale tjenester - både de offentlige som borger.dk og de private som fx din netbank. Målet er at lette borgernes hverdag og give dem en bedre service. Alligevel hævdes det ofte, at digitaliseringen udfordrer de ældre, og gør deres hverdag mere besværlig - altså det præcis modsatte. Men det er en myte. Vores ældste medborgere er nemlig ganske fikse på tasterne.Faktisk viser erfaringerne, at de ældre i stadigt højere grad er digitale og drager nytte af de nye digitale muligheder. Mange ældre har en smartphone og bruger jævnligt internettet, fx har næsten ni ud af ti ældre mellem 65-74 år været online for nylig. Så selvom det gamle nøglekort - også kendt som papkortet - består, vil det altså ikke overraske os, hvis en stor del af de ældre fremover vælger at bruge den nye app til NemID.

Når man ikke er vokset op med computer og internet som en naturlig del af sit liv, kan digitaliseringen være noget af en omvæltning. Også for os, der har oplevet at arbejde med edb og computere, kan det være svært at følge med, når vores børn behændigt gebærder sig rundt på tablets og mobiltelefoner. Men vi danskere har været utroligt gode til at omstille os, og det gælder også vores ældre.

I Danmark kan vi derfor bryste os af at være blandt de lande i Europa, hvor de ældre i højest grad gør brug af de digitale muligheder. Selvom de unge stadig bruger internettet mere end de ældre, bliver forskellen mindre og mindre. I Danmark er afstanden mellem unge og ældres brug af internettet således 4,5 gange mindre end gennemsnittet i EU i 2017. Det er ganske enkelt en myte, at ældre borgere skulle halte håbløst efter på den digitale dagsorden.

Vi ved, at den ældre generation især bruger internettet til at ordne praktiske gøremål, og der er endda en større andel ældre, som bruger netbank, sammenlignet med de unge internetbrugere. De ældre, som ikke ønsker den digitale mulighed, kan stadig kommunikere med det offentlige på godt gammeldags papir og blive permanent fritaget fra Digital Post. Men mange begynder altså at foretrække de nye muligheder. Derfor kan en ny nøgleapp være en stor fordel for de ældre, som er blevet glade for det digitale. De undgår at skulle tage nøglekortet frem. Interaktion med offentlige myndigheder har stor betydning for de ældre - og så kan digital kommunikation være en fordel, hvis man for eksempel bor langt fra borgerservicecentret, hvis man er dårligt gående, eller hvis man bare synes, det gør livet lidt nemmere.

Vi glæder os derfor til at lancere appen til NemID. NemID nøgleapp vil kun være et supplement, så man kan fortsat bruge sit fysiske nøglekort som hidtil, hvis man foretrækker det. Men hvis man er en af de mange, som faktisk godt kan lide det bekvemme og sikre alternativ i at 'swipe' en godkendelse på sin telefon - så er appen en god mulighed til de digitale ældre.