Gammelheder

I dag: ... er det 100 år siden, at aktieselskabet "Odense elektriske Sporvej" lod meddele, at selskabet havde ansat aktieudbyttet til seks procent på baggrund af regnskabsåret for 1917. Samtidig lod man forstå, at "Almänna svenska Elektriska A/B", der ejede halvdelen af selskabets aktiekapital på 380.000 kroner, havde tilbudt at overdrage denne part til Odense Kommune, der i forvejen ejede omtrent hele den øvrige aktiekapital. Dermed var der lagt op til, at kommunen skulle overtage hele driften af sporvognslinjen med en eventuel omlæggelse af endestationen til skolen i Sankt Hans Sogn i stedet for som nu ved havnen. (SP)

Gammelheder er evigt uaktuelle nyheder fra vores avisarkiv. Som abonnent har du gratis adgang til alle fynske nyheder tilbage til 3. januar 1772. Søg via e-avisen på fyens.dk