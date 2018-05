Svendborg: - Vi kan nu sige, at opgaven er løst, og det vil jeg gerne takke alle for.

Sådan lød det fra borgmester, Bo Hansen (S) sent torsdag aften, da stort set alle partierne i byrådet havde sat deres signatur på et budgetforlig, hvor man sparer lige godt 69 millioner kroner på næste års budget.

Aftalen, som kun Enhedslisten står uden for, er borgmester Bo Hansen godt tilfreds, og han opsummerer den sådan her:

- Grundelementerne i aftalen baserer sig på følgende besparelser: Administration og Ledelse: 10 millioner kroner, overførselsudgifter reduceres ved at få flere i arbejde, og det skaber en besparelse på 10 millioner kroner, og anlægsudgifterne reduceres også med 10 millioner kroner på næste års budget. Vi er blevet enige om at indfase rammestyring, og det skulle meget gerne være med til at give os et råderum i årene, der kommer. Og så kan man vel barskt sige, at i sparekataloget har vi så fundet resten.

Her skal der spares I det store sparekatalog, som politikerne har plukket fra, er der fundet disse besparelser:Skoleområdet: 3,2 millioner kroner (stiger til 6,2 millioner kroner i 2020): Forligspartnerne kunne ikke blive enige om alle besparelser, så udvalget har fået til opgave at spare 1,875 millioner i 2019 som stiger til 4,5 millioner fra 2020.



Dagtilbud: 1,0 millioner kroner (stiger til 4,4 millioner kroner i 2021): Forårs-sfo indføres fra 2020.



Familie og uddannelse: 4,6 millioner kroner (stiger til 5,6 millioner i 2020): Udgifter til anbringelser af børn reduceres kraftigt med 1,0 millioner i 2020, 3,0 millioner i 2021 og 5,0 millioner kroner i 2022.



Kultur og fritid: 935.000 kroner.



Ældreområdet: 16,2 millioner kroner: Blandt andet nedjustering af grundnormering på plejecentrene (4,0 millioner kroner) og besparelse på fritvalgs-pulje (2,9 millioner kroner)



Socialområdet: 11,9 millioner kroner: Blandt andet lukning af køkkener på sociale tilbud og lukning af støttecenter Fruerlunden.



Natur og miljø: 400.000 kroner.



Trafik, ejendomme, byg, plan, erhverv: 2,6 millioner kroner: Blandt andet besparelse på Udvikling Fyn (100.000 kroner) og Svendborg Event (100.000 kroner.)

Her er det dog Bo Hansens opfattelse, at besparelserne er fundet med fokus på at røre så lidt som muligt ved de borgernære områder, og han minder da også om, at selvom man er i mål i denne omgang, er det for tidligt at hvile sig på laurbærrene.

- Selvom opgaven er løst, er det også vigtigt at erkende, at vi ikke endnu har skabt et politisk råderum, og vi er sårbare i forhold til den kommende kommuneaftale. Det betyder, at der fortsat er en vis risiko for, at vi skal i gang igen efter sommerferien. Det afhænger i høj grad af den kommuneaftale, der bliver indgået senere på sommeren mellem Kommunernes Landsforening og regeringen.