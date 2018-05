Sport

Stilling: Efterhånden er det vist nogle år siden, kronprins Frederik sidst stod på vandski, men som yngre var han en ganske habil udøver af den våde sport.

Derfor deltog han en juli-weekend i 1985 på Stilling Sø i konkurrencen om vandskiløbernes Dan Trofæ - og fik en fjerdeplads i juniorernes række.

Horsens Folkeblad kunne fortælle, at det var Frederiks tredje sæson på vandski, og at han under kongefamiliens ferieophold på Marselisborg Slot trænede flittigt på Stilling Sø. I 1985 gik han for alvor til biddet og var bl.a. sammen med to Skanderborg-løbere på en uges træningslejr i Sverige.

Ved konkurrencen scorede prinsen fjerdepladser i slalom, trick og kombineret, og hans instruktør, Dansk Vandski Forbunds UK-chef Kaj Aaen, talte om "virkeligt talent".

- Med den store interesse, kronprinsen har lagt for dagen i sommer, vil han kunne nå langt, sagde Kaj Aaen og mente, at "kronprinsen kan se frem til at bestige den øverste skammel, hvis han fortsætter fremgangen".