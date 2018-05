Cykelløb

Søndervig: Der var en kongelig bonus-oplevelse til de mange vestjyder, som i maj 2012 var taget til Søndervig for at opleve en lille bid af cykelløbet Giro D'Italia, der rullede gennem Vestjylland det år.

Kort før ryttere susede forbi løbets første spurt-point i badebyen, steg kronprins Frederik pludselig ud af en af de officielle biler i selskab med løbsledelsen. Dermed havde han overhale feltet, som han selv havde skudt i gang i Herning tidligere på dagen.

- Der var kun ganske få mennesker, som var informeret om, at kronprinsen ville komme til Søndervig. Så det var en stor overraskelse for publikum. Jeg nåede at få en hyggelig snak med ham om cykelløb, mens vi ventede på feltet, husker daværende borgmester Iver Enevoldsen.

Kronprinsen var en populær herre, der villigt stillede op til fotografering - til de kvindelige publikummers store fornøjelse.

Det blev også til nogle kongelige skud med mobiltelefonen. Kort før feltets ankomst lagde kronprins Frederik sig ind over reklamebanen for at fotografere målstregen. Han nåede også at rose det danske arrangement og det entusiastiske cykelpublikum, inden han efter 20 minutter vinkede farvel til Søndervig fra bagsædet af løbsbilen.