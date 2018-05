Maraton

Lillebælt: Tre timer, 11 minutter og 34 sekunder.

Det er en absolut godkendt tid for en trænet motionist, der stiller op i et maratonløb.

Spørg blot kronprins Frederik.

For det var netop sådan en tidslomme, han havde brug for, da han 17. september 1995 stillede op i et maratonløb, der markerede et dobbelt bro-jubilæum omkring Lillebælt. Den gamle bro rundede de 60 år, mens den slankere og mere moderne udgave fejrede sit 25. år i spænd over vandet.

Jeg spottede ikke den royale deltager i startområdet ved Elbohallen i Taulov, men jeg mindes tydeligt, at kronprinsen overhalede mig tidligt i det lange løb. Det skete lige inden mødet med den ældste af broerne.

Skarpest i min erindring står, at tronarvingen var omgivet af to sikkerhedsvagter. De skiftedes til at cykle for på den måde at kunne holde trit med den motionsglade og veltrimmede prins.

Jeg aner ikke, om Frederik på noget tidspunkt gik kold i det småklamme efterårsvejr på den septemberdag for snart 23 år siden. Det gjorde jeg og ramte den berygtede mur med et brag. Er dog fortsat lidt stolt over sluttiden i mit livs eneste maratonløb: Tre timer, 15 minutter og 32 sekunder.