Sundhed

Randers: Hvis nogen skulle have glemt det, så lykkedes det effektivt for kronprins Frederik at manifestere sig som landets sportsprins, inden pinsesolen gik ned og 70.000 danskere havde pustet ud efter at have løbet med deres sportsprins 2. pinsedag.

I stedet for at sidde til stads i en guldkaret med en omvendt sovsekande på hovedet og brystet plastret til med ordener, valgte prinsen at springe i sportstøjet og løbe med sit folk. Den tidligere jæger, frømand og hundeslædefører er i sit es, når det handler om bevægelse og motion.

Derfor var han også den helt rigtige til at indvi Randers Sundhedshus for nøjagtig seks år siden.

Ved den lejlighed udtalte kronprinsen, at en sund livsstil er væsentlig i forebyggelsen af sygdom, ligesom den er med til at styrke levetid og livskvalitet.