Sommertogt

Randers: Det ville være synd at sige, at kronprins Frederik har overrendt Randers. Det er ikke her, han har slået sine folder som ung eller har besøgt de listige steder. Og officielt har han kun været på besøg tre gange.

Til gengæld hæfter der sig noget ganske særligt til kronprinsens første møde med Randers. Det var nemlig her, han fik sin officielle debut i forbindelse med kongeparrets traditionsrige sommertogter.

Helt nøjagtigt tirsdag 2. juli 1974.

Den seks-årige prins var sammen med sin et år yngre lillebror Joachim med mor og far på sommertogt. Og for første gang på disse ture var de to små prinser med forældrene fremme på den røde løber, da de kongelige gæster blev modtaget på kulkajen.

Og det var populært.

Tusindvis af randrusianere havde taget opstilling langs kajen, hvor Dannebrog præcis kl. 10 lagde sin forgyldte forstavn ind langs kaj. Ifølge den fyldige reportage i Randers Amtsavis gik prinserne pænt og lydigt med deres mor og far ned ad lejderen til modtagelsen, hvor prinsens Livregiments Musikkorps fra Viborg lagde den musikalske kulisse til det kongelige møde med randrusianerne.