Spanske pensionister har af flere omgange samlet sig til store demonstrationer for at kæmpe for "værdige offentlige pensioner". Her er pensionister i Bilbao troppet op foran rådhuset, hvilket de har gjort hver eneste mandag siden 15. januar. Bilbao og Baskerlandet er blevet centrum for protesterne, men der er utilfredshed blandt de ældre i hele landet.