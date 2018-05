Udsendt

Viborg: Henrik har ad flere omgange været udsendt til flere af verdens brændpunkter.

For nylig vendte han hjem fra Litauen, hvor han agerede vagt, og tidligere har han været to gange i Irak og en enkelt gang i både Kosovo, Bosnien og Afghanistan. Og det var netop ved opholdet i Afghanistan, at Henrik - som af sikkerhedsmæssige årsager ikke ønsker at have sit efternavn med i avisen - mødte kronprinsen.

- Jeg var afsted som sprængstofhundefører, da vi fik besøg af kronprinsen og forsvarsminister Gitte Lillelund Bech. Jeg havde vel fem minutter sammen med kronprinsen, hvor jeg fortalte om mit arbejde som udsendt, og hvor kronprinsen nussede hunden lidt. Det var en stor oplevelse, fortæller 42-årige Henrik, som i dag er ansat som hundefører på Flyvestation Karup.

- Jeg har dyb respekt for, at vi har en kronprins, som bruger tid på at tage rundt og hilse på de udsendte danskere. Det er stort, tilføjer han.