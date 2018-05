1 / 2

- Så snart man står i Rottefælden, kan man mærke varmen fra over 130 års revyhistorie. Det giver mig en følelse af, at vi skal gøre vores bedste. Vi skal både være sjove, lattermilde og satiriske - for at leve op til alle dem, der kom før os, siger instruktøren Carsten Friis. Arkivfoto: Tim Kildeborg Jensen