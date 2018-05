OL

Viborg: I 2016 var den tidligere Viborg FF-spiller Carlos Shiralipour til OL i Rio som frivillig.

Den medicinstuderende viborgenser fungerede som en form for samarit på svømmestadion, hvilket i sig selv var en stor oplevelse.

Han fik dog også en kæmpe oplevelse udenfor arbejdstiden.

Pludselig var han nemlig til herrehåndbold sammen med Kronprins Frederik og faldt i snak med ham.

- Jeg stødte på ham og fik en god snak med ham om det at være frivillig ved OL. Han mente jo, at vi var gode at have bag kulisserne, da vi var med til at få tingene til at glide. Det var da dejligt at få en snak med ham. Han er en sympatisk fyr, der er nede på jorden. Man kan virkelig mærke ham, når man taler med ham. Han er ikke arrogant, som man måske skulle tro, at en kronprins var, siger Carlos Shiralipour.

