Kapsejlads

Bogense: Det er velkendt, at kronprins Frederik har en stor kærlighed for sejlsport. I 2010 stillede han op til Danmarks største kapsejlads i Bogense, Palby Fyn Cup, med sit mandskab og den store, tyske sejlbåd Nanoq/Emma.

Han var skipper på båden i sejladsen rundt om hele den fynske ø, men kronprinsen var ikke kun taget til Bogense for at gennemføre konkurrencen og tage hjem igen. Mandskabet havde lejet en lokal ferielejlighed og kom allerede om torsdagen og deltog i et festligt arrangement i marinaen i Bogense, selvom startskuddet til sejladsen først lød fredag formiddag.

- Han kom i sin meget afslappede form og hyggede sig på kryds og tværs. Han mindede om den person, som vi også oplever i fjernsynet. Han er folkelig, festlig og en dygtig sejler, fortæller Poul Erik Nielsen, stævneleder for Palby Fyn Cup.

Poul Erik Nielsen understreger, at kronprinsen er særdeles vigtig for dansk sejlsport.

- Han er med til at promovere sporten. Vi er kendt for vores evner i udlandet, men det er en kæmpe fordel at vores egen kommende konge også er aktiv. I Norge er kong Harald, der elsker sejlads, også med til de store konkurrencer, så vi er ikke alene om at have royal opbakning i Norden, siger Poul Erik Nielsen.