Alt for mange venter for længe med at få tjekket hørelsen. Få det undersøgt, lyder opfordringen fra Preben Høyrup, som er ejendomsmægler i Odense. Han kan skrive under på, at det er nemt at have høreapparat.

- Man går altså glip af mange ting, hvis man ikke kan høre, siger Preben Høyrup, som er ejendomsmægler i sit eget firma PH Bolig i Odense.

Over halvdelen af dem, der får høreapparat, har opdaget, at de har problemer med hørelsen igennem sociale sammenhænge. 60 procent bliver gjort opmærksom på det af pårørende. Det viser en undersøgelse fra Dansk Hørecenter blandt 400 adspurgte.

Få tjekket din hørelse Der går ifølge Høreforeningen i gennemsnit syv år fra de første tegn på høretab til første besøg hos lægen. Dansk Hørecenter anbefaler, at du får tjekket din hørelse, hvis du er det mindste i tvivl om, hvorvidt du hører godt. De første tegn på høretab er, at du oplever, at folk omkring dig mumler, og du har svært ved at forstå, hvad der bliver sagt, når flere taler sammen. Du må måske bede folk om at gentage sig, og du kan ikke høre dem, når de står med ryggen til. Du får ofte at vide, at du taler for højt, eller du må skrue højt op for TV'et. Du kan teste din hørelse og bestille en gratis høreundersøgelse på https://dkhc.dk/kampagne-v2/gratis-horetest-fs

Begge dele skete for Preben Høyrup. Han valgte at få sin hørelse tjekket for fem år siden.

- Når jeg sad i store forsamlinger, så kunne jeg ikke høre, hvad der blev sagt. Og det var lidt pinligt, at jeg sagde ja, når jeg skulle sige nej, og omvendt, fortæller Preben Høyrup, som altid har høreapparaterne på, og som i øvrigt sammenligner det med det at have briller.

Tæt på at gå i bad med dem på

Sidst Preben Høyrup skulle have nye høreapparater fik han råd og vejledning hos Dansk Hørecenter. Han prøvede et par forskellige sæt og fandt nogen, som passer ham helt perfekt.

- Jeg kan faktisk ikke mærke, at jeg har dem i. Jeg har været ganske tæt på at hoppe i brusebad med dem, fordi jeg simpelthen ikke tænker over det.

Det bliver sværere, hvis man venter

Dansk Hørecenter oplever, at der er mange, der venter for længe med at få tjekket deres hørelse.

- Det handler om at komme i god tid. Jo længere man venter, jo mere lydfølsom bliver man, og man mister mere og mere af sin evne til at skelne lydene fra hinanden. Hvis man venter længe, så tager det også længere tid, før man vænner sig til at have høreapparat på. Så hvis man oplever, at ægtefællen skruer højt op for fjernsynet, så synes jeg, at man skal skubbe på for at få dem til at få taget en høretest, siger Sanne Lundgren, som er audiologist og teamleder i Dansk Hørecenter i Region Syddanmark. Hun refererer til undersøgelser, der viser, at man trækker sig fra sociale sammenhænge, og der er påvist en større risiko for at udvikle f.eks. demens, hvis man har problemer med hørelsen.

Vennerne så det ikke

- Jeg synes, at det er en skam, at der er så mange, der ikke vil indrømme, at de ikke kan høre. Der er altså ikke nogen grund til at være småhandicappet, når man kan få høreapparater, mener Preben Høyrup.

Dansk Hørecenters måling viser, at 20 procent af brugerne er bekymrede for, om høreapparatet er diskret, hvilket har holdt dem tilbage fra at gå til de første undersøgelser. Det er meget få, der ifølge Preben Høyrup bemærker, at han har høreapparat.

De første dage var larmende

De første dage efter Preben Høyrup fik installeret høreapparater krævede lidt tilvænning for ham. Men nu er der ingen begrænsninger, mener han.

- Jeg kan huske, at jeg skulle give en vurdering på et hus hos en person, som jeg kendte i forvejen, og jeg syntes, at han råbte meget højt. Det føltes også som om, at bilerne kørte ind i mig. Men der gik jo ikke ret lang tid, så kørte det jo med at have fået høreapparat. Jeg var selv meget skeptisk, før jeg fik høreapparater, men jeg synes, de er gode. Preben Høyrup kan skrue op og ned for dem, og det fungerer også upåklageligt. De sluger lidt batteri, men batterierne bliver betalt via den offentlige sygesikring.

Det handler også om trafiksikkerhed

Nu kan han høre konen og trafikken, præcis som han skal.

- Jeg kan bedre høre vejen, og jeg kan høre, hvis bilen siger anderledes, end den plejer. Før ville der også gå lang tid, før jeg hørte en ambulance. Nu kan jeg høre den på lang afstand.

- Min kone var jo træt af det, før jeg fik høreapparat, men nu synes jeg, at vi har fået en bedre hverdag. De høreapparater, jeg har nu, opfylder alt det, jeg gerne vil have dem til.

Det anslås, at cirka 800.000 danskere har problemer med hørelsen, heraf har omkring 300.000 høreapparat eller andre tekniske hjælpemidler.

Artiklen er sponsoreret af Dansk Hørecenter. Læs mere om Dansk Hørecenter her (www.dkhc.dk)

Kilder: Dansk Hørecenter og Høreforeningen