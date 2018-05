Godsejerparret har købt et destilleri, og til næste år regner de med at åbne gårdbutik med blandt andet spiritus fra eget destilleri.

Kerteminde: - Vi er kommet lidt baglæns ind i det her, fortæller godsejer Rudolf Iuel på Lundsgaard om det næste projekt, han og hustruen Vini kaster sig ud i: Destillering.

- Jeg har en onkel, der blandt andet har lavet rom i Burma. Han ringede en lørdag formiddag klokken 9.00 og fortalte, at han stod i Sverige med et rigtigt smukt, lille destilleri, der var til salg, fortæller Rudolf Iuel.

“ - Min onkel bliver konsulent på det, men vi skal have fundet en, der har lyst til at gå og lege med gæring og destillering, og gerne også har lidt forstand på det - stillingen er ledig. Rudolf Iuel, Godsejer

- Så spurgte han, om jeg havde plads, og det har jeg jo, så jeg sagde ja til at købe destilleriet.

Hvad Rudolf Iuel ikke lige havde tænkt over, var, at det ikke var nok at have pladsen.

- Destilleriet skal ind i det, der oprindeligt var godsets slagteri. Men rummet skal jo først indrettes, så det kan godkendes til fødevareproduktion, og vi skal sikre os alle mulige tilladelser, fortæller han.

- Selve destilleriet var ikke så dyrt, men det bliver det at indrette det gamle slagteri, så det kan godkendes.

Derfor har han søgt og fået et tilskud LAG MANK, der netop støtter til udvikling af fødevareproduktion.

Så når slagteriet er bygget om, så skal der gang i produktionen af ædle dråber.

- Det sjoveste vil være at lave noget på det, der naturligt er i området, siger Vini Iuel.

- Det kan være calvados på fynske æbler eller vodka på fynske kartofler - og det skal selvfølgelig være økologisk. Vi har lidt tid at tænke over det endnu - og det kan da også godt være, der skal laves en smule gin.