Kloden rundt

USA: En amerikansk mand kom alvorligt til skade, efter at han blev ramt af skud fra den revolver, han havde gemt i sin ovn. Manden havde gemt våbnet væk, fordi der skulle komme børn på besøg. Han glemte dog at fortælle sin kæreste om gemmestedet. Hun tændte således ovnen, hvorfra varmen fik pistolen til at gå af. - Det er første gang i 30 år, jeg har oplevet, at nogen er blevet skudt af et husholdningsapparat, siger en lokal politibetjent om sagen. Manden blev ramt af to skud, da han desperat forsøgte at fjerne den skydende pistol fra ovnen. (ritzau/AFP)