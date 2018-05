Der er nyt for dig, der udlejer din bolig over udlejningstjenester som for eksempel Airbnb. Regeringen har sammen med Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti indgået en aftale, der ændrer vilkårene for dig, der kortidsudlejer din bolig.

De nye regler, der først forventes at blive vedtaget i Folketinget til efteråret, vil for de fleste medføre en række stramninger, men der er også for enkelte udsigt til en mindre økonomisk gulerod i form af et øget bundfradrag.

Hovedpunkterne i de nye regler vil være maksimalt udlejning i 70 dage om året og med et fast bundfradrag på 28.000 kroner og derefter fuld beskatning af al øvrig lejeindtægt. Al udlejning skal ske igennem et bureau som for eksempel Airbnb, der herefter automatisk skal indberette til Skat.

Men ro på. Den del af de nye regler, der udgør stramninger, træder først i kraft 1. januar 2019 - så alt, hvad du foretager af udlejning her i 2018, er omfattet af de tidligere regler.

Det har indtil nu været yderst vanskeligt for Skat at sikre, at der i forbindelse med kortidsudlejning sker en korrekt angivelse og betaling af skat. Udlejningstjenesten Airbnb har for eksempel ikke tidligere været forpligtet til at indberette, hvor mange dage og til hvilken pris boliger bliver udlejet til via sin portal. Airbnb har oplyst, at tjenesten sidste år udlejede boliger til 900.000 gæster fra ind- og udland.

Med de nye regler på vej vil Skat forpligte blandt andet Airbnb til at indberette al udlejningsaktivitet og lejeindtægt, sådan at der kan ske korrekt skattebetaling. Som systemet er lige nu, er det helt op til den enkeltes samvittighed, hvor meget man ønsker at opgive til Skat.

Hvis det bureau, som du bruger (hvilket for langt de fleste er Airbnb), ikke vælger at indberette automatisk til Skat, ja, så bliver du som udlejer straffet ved, at du så kun må leje ud 30 dage om året.

Skatteministeriet har allerede meldt ud, at det i sine drøftelser med blandt andet Airbnb har en klar forventning om, at man vil lande en aftale, sådan at der fremover (efter de nye regler er trådt i kraft) vil ske automatisk indberetning - alene fordi mulighederne for kortidsudlejning i Danmark - henset til de nuværende muligheder for ubegrænset udlejning ellers ville blive væsentlig ringere.

Skatteministeriet har oplyst, at de nye regler vil blive vedtaget med tilbagevirkende kraft her fra den 1. januar 2018 - dog alene for den del af de nye regler, som stiller dig bedre end de gamle regler. Den del af reglerne, der således stiller dig ringere, vil derfor først gælde med virkning fra den 1. januar 2019. Det betyder for eksempel, at du her i 2018 gerne må udleje i mere end 70 dage og benytte dig af et eventuelt højere bundfradrag efter den tidligere model med 1,33 procent af ejendomsværdien. Efter 1. januar 2019 er det dog slut.

Allerede nu bør du overveje, hvilken betydning en eventuelt mindre samlet nettoindtægt vil have for dit boligbudget, men også i særlig grad, hvis du bor i ejerlejlighed, at holde øje med, om der fastsættes regler i din ejerforening, der medfører yderligere begrænsninger for at kortidsudleje din ejerlejlighed.

Som boligadvokat oplever jeg en stigende tendens til, at ejerforeningen i de større byer indsætter begrænsninger eller et helt forbud imod kortidsudlejning.

Så snart de endelige regler er vedtaget engang i efteråret, vender jeg tilbage med en klumme, hvor jeg tager de nye regler under grundig behandling.