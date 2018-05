Goddag Kjeld - jeg læser med stor fornøjelse dine indlæg, ja, til tider er det den eneste grund til, at jeg køber avisen. I dagens avis omtaler du din "panto router", som jeg godt husker, at du konstruerede og beskrev i avisen. Den er ikke helt let at lave, så derfor er her et forslag til et alternativ, som selvfølgelig ikke er på højde med en panto router, men til gengæld forholdsvis simpel at lave: majorensworkshop.dk - og så du finder du jig-til-tappe.

! Hej Jesper - tak for de pæne ord. Og jeg gik selvfølgelig straks ind på den angivne hjemmeside for at se, hvad det er for en "jig" vi taler om - medens jeg i mit stille sind overvejede, om vi eventuelt skulle/kunne/turde "låne" et billede eller to, så vi alle sammen kan se, hvad det hele går ud på. Det må man nemlig ikke - egentligt - altså gafle billeder fra internettet uden at spørge pænt om lov.

Men da gik det op for mig, at ham majoren - det er sgu da dig, Jesper!

Jeg rankede straks ryggen og gjorde en slags honnør:

- Melder mig til tjeneste, Hr. Major - og forespørger allerunderdanigst, om det er okay, at jeg lige stjæler et par fotos fra Deres fine hjemmeside - Hr. Major?

Jeg kunne ikke lige høre svaret, fordi det druknede i larmen fra et motoriseret infanteriregiment - men jeg ta'r det som et ja.

Nå, spøg til side - Jesper Legarth er pensioneret efter mange år i militæret, og nu bruger han blandt andet sin tid på værkstedet OG hjemmesiden majorensworkshop.dk, hvor han fortæller og forklarer om sine mange projekter - herunder den omtalte jig, som kort sagt er en opstilling, der gør det muligt at lave ganske præcise tap-huller i bordben, vanger og så videre - ved hjælp af sin overfræser.

Der er altså ikke tale om en maskine, men om et "hjælpeværktøj" (fremstillet i 18-mm krydsfiner) til opspænding af sine emner - herefter kan man let og elegant lave fine samlinger med løse tapper ved hjælp af den overfræser, som man formodes at have i forvejen.

Flot projekt - og ganske rigtigt en del lettere at gennemføre end min "panto-router" - og jeg vil anbefale enhver træ-nørd at kigge fordi majorens hjemmeside for yderligere inspiration. Legarth har for resten også lavet et meget flot fræse-bord - hvor den omtalte overfræser altså fungerer som bordfræser.

Og sluttelig skal jeg da også lige henføre opmærksomheden på et fandens flot drivhus, som godt kan gøre mig en anelse misundelig.

Venlig hilsen Kjeld Bjerre