Da jeg var barn, var det lige pludselig in at have en yoyo. Det var på det tidspunkt, hvor der var VM i fodbold, og landsholdsspillernes portræt prægede yoyoerne.

Jeg valgte den med Søren Lerby, fordi han spillede uden benskinner, så sokkerne ikke gik helt op til knæet som på de andre spillere. Og så var han ifølge min far god til at rydde op på banen, når det gjaldt.

Jeg havde den med i skoletasken hver eneste dag og øvede mig på at "gå tur med hunden", som var et af de mange tricks.

Yoyoerne var det, man kalder en dille - som er kendetegnet ved, at alle skal have dillen, indtil den lige pludselig er glemt.

Den slags er der også i dag, men dillens levetid synes så tænderskærende kort i forhold til dengang. Måske skyldes det, at tidsopfattelsen, da man var barn, er elastisk i forhold til den reelle tid. Bare tænk på juleaftensdag, der føltes som en måned, når man var barn, men alligevel.

Lige nu er der en dille blandt navnlig piger i de yngste klasser. Dillen hedder squishier, der er farvestrålende skumdyr på en knytnæves størrelse. I flere uger troede jeg, at det hed en "scusi", der er italiensk og betyder undskyld, men nu har jeg fået udvidet mit ordforråd med en "squishy" og har undskyldt over for yngste datter, der i den grad er med på dillen.

Vi har investeret i en squishy. 80 kroner kostede den i Fætter BR, og der er tale om en havfruelignende pige, der lugter virkelig grimt. Ikke af hav, men af plastic.

Da jeg havde betalt, fordi det var hendes lommepenge for to måneder, og hun åbnede posen og trak det ildelugtende indhold frem, svor jeg, at den dille var jeg ikke med på - underforstået, den skal jeg ikke finansiere, og hun skal ikke bruge sine penge på det.

Men hun var glad. Viste mig, hvordan man skal holde på den med et helt specielt greb - som hun selvfølgelig har set på utallige Youtube-film, hvor unge primært asiatiske kvinder og danske skolepiger med fingre med ringe og fin neglelak demonstrerer, hvordan man trykker på sin squishy - for at mærke, hvordan den føles, og ikke mindst, hvordan den kommer tilbage til sin form igen.

Dillen har kastet danske forældre ud på world wide web, hvor selv de mest forbrugskyndige forældre har været tæt på at blive snydt af lyssky hjemmesider, der lokker med squishier. Alt sammen i kampen for at finansiere dillen uden at bruge en formue på de mærkelige skumfiduser, man kan købe her i Danmark. For de er helt ærligt ikke pengene værd.

Men man kan også lave sine egne, og det har yngste datter heldigvis kastet sig over. P.t. forsvinder de kulørte skumsvampe, som jeg bruger i køkkenet til at vaske gryder af med, med lynets hast. Akkurat som tapen.

De hjemmelavede squishier, som hun har dekoreret, sidder hun så og trykker på og bruger engelske udtryk som "dent", "soft" og "slow", som var det en videnskabelig undersøgelse.

Forleden aften kiggede hun på mine kinder og sagde: "Dine kinder er jo squishier, mor!"