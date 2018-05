Konfrontation

Hvorfor deltog du ikke i budgetforhandlingerne onsdag og torsdag, men mødte først op til allersidst, da der skulle skrives under?

- Jeg har været på Christiansborg, men jeg har løbende været i kontakt. Det er ikke sådan, at alle behøver sidde omkring et bord for at finde de sidste besparelser.

Hvis du ikke havde mulighed for at deltage, hvorfor var DF så ikke repræsenteret på anden måde?

- Jeg er byrådsmedlem og ansvarlig for budgettet. Alt det andet er irrelevant.

Det er da ved forhandlingsbordet, der er mulighed for at påvirke resultatet?

- Ja, og jeg har deltaget. Telefonen er opfundet.

Så du mener godt, du kan deltage ved at ringe til Bo Hansen et par gange i løbet af forhandlingerne?

- Jeg har også været til et fysisk møde med Bo Hansen før forhandlingerne, og jeg har været i løbende kontakt. Jeg kan godt deltage uden at være fysisk til stede.

Andre partier har sendt andre repræsentanter end byrådsmedlemmer. Hvorfor har I ikke sendt folk fra bestyrelsen, når du nu ikke kunne deltage?

- Fordi jeg er ansvarlig som byrådsmedlem, og hvad rager det i øvrigt dig?

I gik til valg på, at ældreområdet skulle styrkes, men resultatet af forliget er besparelser på ældreområdet for over 16 millioner kroner. Hvordan hænger det sammen?

- Det er aldrig sjovt at skulle ud i en sparerunde, men Dansk Folkeparti tager ansvar, selv om ikke alt falder ud til vores fordel. Mange besparelser på ældreområdet er i form af effektiviseringer. Der kommer også en anden runde med nye besparelser, og her kan jeg ikke forestille mig, at vi er med, hvis der igen skal spares på ældreområdet.

Er det ikke utroværdigt, at DF i november afviser at spare på ældreområdet og nu er med til at spare 16 millioner på området?

- Nej, for ældreområdet har fået mange øremærkede penge fra Folketinget, og for mig handler det om at friholde besparelser på varme hænder. De her besparelser er tålelige, og vi ønsker at tage ansvar.

Jeg sidder med jeres valgbrochure, hvor der står, at I vil "styrke ældreområder". Hvordan kan I så deltage i besparelser for 16 millioner kroner?

- Der bliver besparelser på ældreområdet, uanset om Dansk Folkeparti er med eller ej. Når et parti går med i et forlig, så kan man ikke få alt det, man vil have. Det ærgrer os, at de ældre skal holde så meget for, men jeg kan godt se mig selv i øjnene.

Kunne du ikke have påvirket forhandlingerne og reduceret besparelserne på ældreområdet, hvis du havde været til stede onsdag og torsdag?

- Nej, det kunne jeg ikke. DF har nu kun et mandat, og der var et flertal for de her besparelser.

Men derfor kan I jo godt påvirke resultatet?

- Det kan jeg også godt fortælle dig, at jeg har gjort. DF har påvirket i forhold til ældreområdet i det omfang, jeg kunne. Det kan man godt uden at være fysisk til stede.