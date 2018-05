Og det på trods af, at der var lagt op til massive besparelser på ældreområdet, som Dansk Folkeparti i november gik til valg på at styrke.

Det er ret usædvanligt, at man slet ikke er med til forhandlingerne, men bare lige kommer og skriver under til sidst. Det kan jeg ikke mindes, at jeg har oplevet tidligere, og det er endnu mere bemærkelsesværdigt, når man tænker på, at Dorthe Ullemose har udtalt sig om ældreområdet som en mærkesag. Lars Erik Horneman (V), tidligere borgmester

Dorthe Ullemose mødte først op på rådhuset, da de sidste rettelser i den endelige forligstekst blev tilføjet, og forliget skulle underskrives. Et forlig, der indebærer besparelser på ældreområdet for over 16 millioner kroner.

Borgmester Bo Hansen bekræfter, at Dansk Folkeparti ikke var repræsenteret ved forhandlingerne, men han oplyser, at han undervejs havde telefonisk kontakt til Dorthe Ullemose. Han ønsker ikke at kommentere partiets strategi.

- Jeg vil ikke blande mig i, hvordan andre partier håndterer budgetforhandlingerne, siger borgmesteren.

Det vil den tidligere borgmester, Lars Erik Hornemann (V), godt. Han kan ikke mindes, at et parti slet ikke har deltaget i de budgetforhandlinger, som det er blevet indkaldt til.

- Det er ret usædvanligt, at man slet ikke er med til forhandlingerne, men bare lige kommer og skriver under til sidst. Det kan jeg ikke mindes, at jeg har oplevet tidligere, og det er endnu mere bemærkelsesværdigt, når man tænker på, at Dorthe Ullemose har udtalt sig om ældreområdet som en mærkesag, siger han.

- Mig bekendt har hun slet ikke haft en mening om alle de forslag, som vi andre har forsøgt at sidde og forholde os til. Det, synes jeg, er mærkeligt, siger Lars Erik Hornemann.