JEG ANBEFALER Fjerkræ i haven, hvor det kan lade sig gøre. Det er sundt for krop og sjæl, fordi det er nyttigt og hyggeligt med de landlige husdyr, men man skal være klar over, at fritgående høns og ænder ikke er til den pertentlige haveejer. Høns skraber i bedene, og ænder klatter. Klatterne var min største betænkelighed ved at indføre ænder, men det ser ud til, at haven er stor nok til at bære ændernes efterladenskaber.Indhegning af køkkenhaven, hvis der er fritgående høns eller ænder i haven. Både høns og ænder er vilde med kål og kan ribbe planterne. Steder, hvor fjerkræ kan søge ly. Det vil sige buske og træer, de kan søge ind under, hvis rovfugle driver ind over området.

SÅDAN GØR DU Et andehold kræver mindst to, da ænder er flokdyr. Alle ænder spiser snegle. Løbeænder og moskusænder har ry for at være formidable sneglejægere, men hvide landænder er også virkelig effektive. Hos mig var landænderne hurtigere end løbeænderne til at kaste sig over snegle.Hvis man vil slagte sine ænder, er der ikke ret meget kød på løbeænder. Det er der til gengæld på eksempelvis moskusand og landand. De giver en rigtig god steg. Skal der holdes høns, må der bygges en hønsegård med et sikkert hønsehus, som ikke inviterer mår og ilder ind. Hønsegårdens trådnet graves en halv meter ned i jorden, så ræven ikke graver sig under. Lad ænderne være fritgående, det er selvfølgelig den bedste måde, når de skal æde snegle, og ænder behøver ikke et andehus, blot de har en tør redeplads, hvor de kan lægge æg. Et hus for natten vil dog være god beskyttelse mod rovdyr. Etabler en balje med vand. Ænder har brug for vand til at snadre og pjaske i. Vær opmærksom på, at ællinger kan drukne på dybt vand. Til voksne ænder er en almindelig løsning en nedgravet murerbalje, men smukke spejlbassiner bliver også brugt. Vandet skal kunne skiftes ofte. Ud over snegle spiser mine ænder det samme kraftfoder som hønsene. I begyndelsen er det kyllingefoder, og de har konstant vand at drikke, det har de brug for, samtidig med at de spiser. Høns og ænder skal ifølge lovgivningen leve adskilt. Denne forordning er blevet til på grund af de senere års forekomst af fugleinfluenza.

For et par dage siden i det skærsommernatagtige måneskin var der et voldsomt angreb i landsbyen - eller rettere sagt lidt uden for landsbyen - tæt på, hvor jeg bor.

De otte ællinger trives som fasttømret flok. De følges rundt i haven, vrikker veltilpas med gumpen og smider sig bogstavelig talt henslængt i en bunke under pærekvædens brus af duftende blomster. Og skulle en ælling komme på afveje, siger den højlydt til, hvorefter resten af flokken spæner til for at hjælpe.

DET KAN DU GØRE NU Forkultiver planter til haven. Det er en billig måde at få planter på, desuden står køkkenhavens urter meget højt på sneglenes liste over livretter, og forkultivering er ikke længere kun et spørgsmål om at få grøntsager og krydderurter hurtigt i gang. Det er simpelthen en nødvendighed med planter med en vis størrelse for, at de kan overleve. De forkultiverede planter besidder mere modstandskraft end en lille spire, der er prisgivet til snegle.Betragt din egen have og tal med andre havejere om, hvilke planter der er mest sneglesikre. Måske skal du satse endnu mere på dem? Akeleje, Aquilegia vulgaris , er eksempelvis en af de sneglesikre skønne forårsplanter. Lodden løvefod, Alchemilla mollis , er en meget anvendelig plante, der med sin limegrønne farve passer til alt. Den er effektiv som bunddække og smuk i buketter. Sneglene rører den ikke. Løjtnantshjerte, Dicentra spectabilis , er bedårende i maj. Den findes i rosa eller en hvid udgave Dicentra spectabilis "Alba" og går godt i spænd med akeleje og lodden løvefod. Løjtnantshjerte er ikke sneglenes yndlingsspise. Gå på sneglejagt og saml de små snegle om foråret for at begrænse omfanget resten af sæsonen. Sneglene bevæger sig, når det bliver vådt. Vær ude morgen og aften og i regnvejr. Løft potter og krukker i løbet af dagen. Sneglene gemmer sig under dem.

Sneglen er nemlig slangen i paradiset. Jeg er simpelthen blevet rigtig godt og grundig træt af den rødbrune, slimede, iberiske skovsnegl, som blev fundet i Danmark for første gang i 1991. Den nåede min have for tre år siden og glider frem i det dugvåde morgengry, og lige inden natten falder på, og spiser af mine spirer og blomster. Drivhuset er pakket med opvoksende planter, fordi rigtig meget ikke tilnærmelsesvis når at få fat udenfor, før en sulten snegl tager over. Planterne skal have en vis størrelse for at kunne klare sig og ikke bare være en spæd lækkerbisken til et par hurtige mundfulde.

Udfordringen skal ænderne hjælpe mig med at få styr på, og de er faktisk flot med. Fra ællingerne var knap tre uger gamle, er de blevet bespist med snegle til morgenmad; levende snegle samlet og serveret i en skål. Og nu, hvor ællingerne så småt begynder at være fritgående, sker der også noget. Det er tydeligt, at andenæb er designet til at klare nøgne snegle. Selvom bløddyret er pansret med et tyndt lag gennemklistret gelé, har ænderne en formidabel teknik.

Med snydeskaftet som en effektiv støvsuger afsøger ænderne græsset eller de hårdest ramte bede og gnasker snegle i sig. Der er håb! Opdatering omkring projektet følger, når de videre erfaringer viser sig.