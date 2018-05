Kerteminde: Skal-skal ikke. Det er spørgsmålet for borgmester Kasper Olesen, der i øjeblikket går og overvejer, om Kerteminde Kommune skal stemme på sluselaget generalforsamling 30. maj.

Spørgsmålet er vigtigt, da kommunen sidder på en af de største stemmeandele i sluselavet, og derfor potentielt kan være det sidste lod på vægten i kampen om den ledige plads i bestyrelsen.

Indtil videre er der to bejlere til pladsen, og de har har vidt forskellige holdninger til sluseprojektet. Den ene er det nuværende bestyrelsesmedlem og idemand bag sluseprojektet Niels Peter Raun. Han er en varm støtter af ideen om at bygge en venedig-sluse i Kerteminde. Den anden er en af sluseprojektets hårdeste kritikere Carsten Rosendal, der er medlem af Arbejdsgruppen for et ansvarligt sluseprojekt.

- Jeg har ikke besluttet mig endeligt endnu, siger Kasper Olesen, der ellers havde lovet, at han efter Økonomiudvalgsmødet onsdag ville komme med en afgørelse, om kommunen skulle stemme.

- Vi havde det oppe på mødet, og der kom nogle oplysninger og betragtninger, som jeg ikke har haft med i mine overvejelser, og som betyder, at jeg lige nu funderer over, hvad jeg synes, vil være det rigtigste for kommunen.

Hvilke gode råd, Kasper Olesen fik fra de andre partier på mødet, vil han ikke afsløre.

- De er kommet med deres tilkendegivelser, og jeg har lovet dem, at jeg giver dem besked på, hvad deres gode råd resulterer i.