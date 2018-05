Læserbrev: Du gamle hus med gavlkvist gesimser stokværk kamtak blændingsbånd sålbænke sidebånd topinde løsholt fodrem skråbånd syld tagskægsknægt taskekvist heltag halvtag lude og munkeforbandt pinakel lisen øre fag du står endnu på dine gamle ben af sokkelsten uden at rokke dig en tomme trods buldrende trafik omkring dig så ellers yngre huse slår revner i mursten og fuger men ikke du for du har sjæl og bliver stående i din egen smukke harmoni fra nu af og til evig tid eller til en eller anden brutalt river dine døre og vinduer ud for at skifte til termoglas og profilbrædder og eternit.