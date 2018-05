Den nye Jeep Compass er et stiligt amerikansk bud i den fortsat voksende klasse af høje biler.

Udvalget af biler i den høje mellemklasse nærmer sig med hastig fart menukortet på en velassorteret a la carte-restaurant. Nu er der også kommet en italiensk-amerikansk ret på menuen med stolte tråde til USA's bilhistorie. Jeep er er nemlig trådt ind i en klasse, hvor modeller som BMW X2, Volvo XC40 og den udgående Audi Q3 huserer. Det sker med den nye Compass, som tager over, hvor den aldrende forgænger slap, og som nu lanceres herhjemme. Jeep Compass 2,0 Diesel 170 hk Limited 4x4 3 STJERNERPris: 608.980 kroner.Grøn ejerafgift, halvårlig: 2740 kroner.



CO2 pr. km: 148 gram.



Brændstofforbrug: 17,5 km/l.



Motor: Firecylindret dieselmotor på 2,0 liter.



Effekt: 170 hk.



Ydelse: 380 Nm/1750 omdr.



Acceleration: 9,5 sekunder.



Topfart: 196 km/t.



L/B/H: 439/182/163 cm. Vi tester modellen, der herhjemme starter med den ganske veludstyrede Limited-version til 359.000 kroner. Til den pris får du en bil med forhjulstræk, hvor der er frit valg mellem en 1,4-liters turbobenzinmotor på 140 hk eller en 1,6-liters dieselmotor på 120 hk. Testbilen ligger nogle cru over. Den er nemlig bestykket med en 2,0 liters diesel på 170 hk, firehjulstræk, nitrins-automatgear, en pris på godt 524.000 kroner, mens vores bil har for yderligere 85.000 kroner ekstraudstyr oven i prisen.

Klart slægtskab

Umiddelbart er der på designfronten mere slægtskab med den største og mest stilrene Grand Cherokee i Audi Q7-størrelse end den lidt mindre og futuristiske Cherokee i Audi Q5-størrelse - som dog nu får et facelift, som bringer den på designlinje med storebror - eller for den sags skyld den gavflabede Renegade, der er på størrelse med en Audi Q2. Tag bare fronten med de brede lygter og de markante, opretstående kølergitre i blank sortlakeret lak. Det klæder den godt 4,40 meter lange bil, der på størrelse rammer klassen meget godt. Den rummer for øvrigt en række meget forskellige modeller, der spænder fra Nissan Qashqai til VW Tiguan. Men da Jeep, som i USA mere er et mainstreammærke, på vore breddegrader bevæger sig i de premium-agtige luftlag, er det dem, som vi refererer til. Inden døre får du en bil, som er rummelig med fornuftig plads for og agter, mens bagagerummet byder på plads til 438 liter bagage. Compass har i mange år været en bestseller for Jeep hjemme i USA. Der er dog ingen tvivl om, at teknikerne har arbejdet for at fintune Compass i den europæiske version til forholdene på vore breddegrader. Den opleves klart mere fit og letbenet end de større Jeep-modeller, mens undervognen er fast, men alligevel samtidig komfortabel og ferm til at opsuge vejens små bump og huller. Styretøjet rammer et gyldent gennemsnit i skarphed, og bilen kører i det hele taget mere præcist end ophavet, Fiat 500 X. Den 170 hk diesel, som er en gennemprøvet og ganske letløbende sag fra Fiat, går fint i spænd med den nitrins-gearkasse, som skifter gelinde, og som glidende henter kræfter fra et moment på 380 Nm, der hentes fra 1750 omdrejninger, mens forbruget, som på papiret hedder 17,5 km/l, er godkendt.

Offroader

I bedste Jeep-stil byder modellen på et firehjulstræk med en række muligheder, der spænder fra programmer til kørsel i sne, sand og mudder. Samtidig kan bilen kapere at køre i vand med en højde op til 40,6 centimeter, mens den med firehjulstrækket kan klare tilkørselsvinkler på 16,8 grader og frakørselsvinkler på 31,7 grader, mens der kan være op til 1500 kg på krogen. Det er noget, som løfter anvendeligheden i Compass-modellen. Kabinen opleves langt mere europæisk end amerikansk, og det enkelt og funktionelt designede instrumentbord virker indbydende med rimelig kvalitet og finish. Der er dog også missere. Det gælder blandt andet den glatte plasticknop på gearstangen, som ikke kan reddes af et læderinteriør, der er ekstraudstyr, og som med eljusterbare forsæder løber op i 29.000 kroner. Designere og udviklere har også lavet et par fejlskud. Således er knappen til betjeningen af sideruderne for langt fremme, så vi konsekvent kom til at åbne de bagerste sideruder frem for de forreste, mens skærmen har for mange menuer og er for upræcis og grovkornet, hvilket gør det noget omstændeligt at ringe op. Til gengæld byder Compass på et væld af udstyr selv i den danske indstigningsmodel, som altså omfatter blandt andet adaptiv fartpilot, nøglefri start, elektrisk åbning af bagklap, syvtommer farveskærm med Apple CarPlay - opgraderet til 8,4 tommer, automatisk nødbremse, DAB-radio og bi-xenonlys. Bakkamera kræver dog en tilkøbspakke. Selv om der er meget udstyr, savner vi dog de muligheder fra de øverste hylder, der normalt kendetegner et premium-mærke. Det gælder blandt andet head up-display, digital instrumentering, LED- eller LED-matrix-forlygter, selvkørende funktioner som køassistent eller mere avancerede terrænsystemer. Til gengæld har Jeep Compass en personlighed, forhistorie og udstråling, som de færreste kan hamle op med.

Konklusion