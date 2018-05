Færre børn bliver dræbt eller kommer alvorligt til skade i bilen. På 25 år er antallet af de graverende ulykker faldet markant. Bedre autostole har en stor rolle.

Det er blevet markant mere sikkert at have sine børn med i bilen, og autostolen har en afgørende rolle. Nye og stadig mere sikre autostole er på få år blevet nogle af de store faktorer, som redder liv i trafikken. Således er antallet af børn, der kommer alvorligt til skade eller bliver dræbt i en bilulykke, de seneste 25 år faldet med 75 procent. I det seneste kvarte århundrede er antallet af dræbte og tilskadekomne i bilerne over en kam faldet meget, men for børn i biler har udviklingen været større. Det viser tal fra Vejdirektorats ulykkesstatistik og Rådet for Sikker Trafik. Find den rigtige autostol Børn under 135 centimeter skal sidde i autostol.Stolen skal passe til barnets størrelse - se på alder, vægt, højde.



Stolen skal passe til bilen.



Prøv stolen i bilen inden køb.



FDM anbefaler kun autostole, der har fået mindst fire stjerner i FDM's autostole-test. Køb autostolen et sted, hvor man kan få den nødvendige rådgivning og instruktion.



Autostole og selepuder skal være godkendt med ECE 44-03, ECE 44-04 eller ECE 129.



Det koster et klip i kørekortet, hvis ikke barnet er spændt fast i godkendt autostol eller selepude, der passer til barnet.



Kilde: FDM Mens 97 børn i alderen 0-10 år i 1990 enten blev dræbt eller kom alvorligt til skade i en bilulykke, var tallet i 2016 faldet til 14, hvoraf de to var trafikdræbte. Netop autostolene har en vigtig rolle, pointerer FDM. - Det er en meget glædelig udvikling, som ikke mindst skyldes, at bilerne er blevet meget mere sikre. Men det skyldes også, at man har strammet lovkravet om, hvordan og hvor længe børn skal sidde i autostol. Lige så vigtigt er det, at forældrene de senere år er blevet langt mere bevidste om, at deres børn skal sidde korrekt spændt fast i autostole. - Der er ingen tvivl om, det gør den største forskel på, hvor sikkert børn sidder i bilen, siger bilteknisk redaktør i FDM Søren W. Rasmussen.

Flere faktorer

Mogens Kjærgaard Møller, der er administrerende direktør for Råder for Sikker Trafik, er enig. - Der er ingen tvivl om, at bilernes passive og aktive sikkerhed er blevet meget bedre. For børn tæller det ekstra meget, at de er både spændt godt fast og sidder korrekt. Og her er der sket en markant forbedring af stole, samtidig med at forældrenes adfærd har ændret sig, siger Mogens Kjærgaard Møller. Han noterer sig, at opmærksomheden hos danskerne er stor. Mange af de henvendelser om gode råd, som Rådet for Sikker Trafik får, kommer fra småbørnsforældre. De stadig mere sikre autostole viser sig også i den seneste test af 29 autostole, som FDM har lavet i samarbejde med andre europæiske bilklubber. Her får de 21 bedømmelsen "god", mens to stole dumper på for høje mængder af skadelige stoffer, og tre stole dumper på ringe sikkerhed. - Autostole bliver stadig bedre og mere sikre. Både med hensyn til sikkerhed, betjening og i forhold til skadelige stoffer. Langt de fleste stole i testen har en meget høj sikkerhed. Kun tre falder igennem på dårlig sikkerhed. Af dem brækker en helt sammen i frontaltesten, siger Søren W. Rasmussen. Et stort salg af nye biler, der ofte har de nyeste Isofix-beslag, som blandt andet reducerer autostolens bevægelser, har også været med til at få gamle autostole ud af markedet.

Forarbejdet vigtigt