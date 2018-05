Som ekstraudstyr kan tilkøbes adaptiv fartpilot, advarsel for tværgående trafik, "multi around monitor" med 360-graders kamera og advarsel i blinde vinkler.

Fra næste udstyrsniveau, Invite Plus, som er en snes tusinde kroner dyrere, er instrumentbordet delt op i to afdelinger. Den øverste del med en syvtommers berøringsskærm med Apple Carplay, mens man på den nederste del betjener en række funktioner ved at swipe. Det sker på en såkaldt touch pad controller. Udstyret her omfatter også blandt andet nøglefri tænding, bakkamera og klimaanlæg.

Topudgaven Eclipse Cross Intense Plus til yderligere godt 40.000 kroner har blandt andet LED-forlygter, panoramasoltag, opvarmet rat, opvarmet forrude, sædevarme bag, head up-display og et såkaldt Rockford Fosgate-audioanlæg med ni højttalere.

Der kan også tilkøbes automatgear eller firehjulstræk.

Firehjulstræk har altid været en specialitet for Mitsubishi. I Eclipse Cross, hvor der det kaldes S-AWC, er det ingen undtagelse. Ifølge fabrikken er det et aktivt og dynamisk firehjulstræk, som skulle give SUV-coupéen præcision, vejgreb og dynamisk overskud, både på asfalt eller i terræn. S-AWC kan reagere på forskellige vejforhold med de tre køreindstillinger: auto, sne og grus.

Den nye model er landet hos forhandlerne. Der er umiddelbart ikke andre motoriseringer i programmet. Til sammenligning koster lillebroren ASX, der kom på markedet i 2010, fra 204.000 kroner.