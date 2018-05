Faaborg: Natten til fredag var Guldsmed Duus i Mellemgade i Faaborg udsat for indbrudsforsøg.

Butikkens videovervågning afslører, at de to gerningsmænd forsøgte at smadre en butiksrude og at mændene både kom og forsvandt ad Grønnegade. De stjal ikke noget fra butikken.

Den ene gerningsmand var iført lys jakke, sorte bukser og formentlig Adidassko. Han medbragte en sort styrthjelm og en hammer. Den anden var iført hvid trøje med sort skrift over brystet, lyse bukser og mørke sko. Han bar også på en styrthjelm og derudover en lys sportstaske.

Fyns Politi hører gerne fra vidner, der har hørt eller set noget til indbruddet. Politiet kan kontaktes på telefonnummer 114.