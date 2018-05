runde

Kerteminde: Formanden for folkeoplysningsudvalget, Erling Knudsen, og lederen af Frivilligcenter Kerteminde Kommune, Jens Gantriis, har planlagt en større besøgsrunde i foreningslivet i Kerteminde Kommune. - Vi er startet med foreningerne i Munkebo, som vi har skrevet til, men hvis du sidder inde med et brændende ønske om at få besøg af os, og ikke kan vente til du hører fra os, er du velkommen til at skrive til jens@frivilligcenterkerteminde.dk og så finder vi et tidspunkt til din forening, skriver de to.

De har følgende dagsorden for et besøg: Præsentation af Frivilligcenter Kerteminde Kommune, præsentation af Folkeoplysningsudvalget, præsentation af jeres forening, hvad er jeres største udfordring som frivillig forening samt oplysninger om de forskellige puljemuligheder, der er i kommunen.

De to herrer forventer at bruge omkring en time på besøget.