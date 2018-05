Ældrsagen og foreningen Haver til maver opfordrer Kerteminde Kommunes ældre borgere til at komme og få jord under neglene sammen med eleverne i de etablerede skolehaver.

Kerteminde: Grønne fingre er sund læring. Derfor er der to steder i Kerteminde Kommune også etableret skolehaver, hvor skolebørn får autentisk læring om, hvordan maden kommer fra jord til bord.

De to steder i kommunen, hvor der er skolehaver, er på den økologiske gård, Nørremadegaard, lige uden for Kerteminde, mens det andet sted er ved Kerteminde Byskole på Nørregade i Kerteminde.

De to steder søger nu sammen med Ældresagen Kerteminde og Langeskov-Munkebo ældre frivillige borgere, som vil komme og give en hånd med, når skoleeleverne besøger deres haver.

Som frivillig i en skolehave får man udover generationsmødet mulighed for at bruge sin viden og færdigheder inden for området sammen med en skolehaveleder. Samtidigt er der rig mulighed for at dyrke sit eget jordstykke.

På Nørremadegaard er det Dorte Daugaard, der bestyrer skolehaverne, mens det på Kerteminde Byskole er Jette Møller.

De to steder holder nu åbent hus, hvor interesserede kan besøge stederne og finde ud af, om det vil være interessant at komme og hjælpe med at luge ukrudt og ordne grøntsager sammen med skolebørn.

Nørremadegaard på Rynkeby Hestehave er der åbent på søndag den 27. maj fra klokken 10 til 15. Samme dag er der også sofari på gården. Gården har nemlig økologiske grise, og på denne dag er de sammen med andre landmænd med økologiske grise en del af soafri-arrangementet, hvor de viser det økologiske griseliv frem. Der vil derfor denne dag også være forskellige aktiviteter på gården.

Skolehaven på Kerteminde Byskole holder åbent torsdag den 7. juni fra klokken 8 til 14.

Skolehaverne er en del af den almennyttige, landsdækkende forening Haver til maver, der arbejder for at styrke børn og unges fortrolighed med og forståelse for madens vej fra jord til bord.