Koncert

Kerteminde: - Kom med på en guidet rejse i musikkens verden, når Nenia Brass Band afholder forårskoncert på Kerteminde Skole tirsdag 29. maj kl. 19. Vi kommer vidt omkring i den musikalske verden, lige fra Rosalkas sang til månen, cirkus med artisters leg i trapezen og elefanternes sindige dans til Beatles Ticket to Ride. lyder det fra bandet.Derudover har Leif Munk Hansen komponeret et dejligt stykke musik til orkestret.Leif Munk Hansen begyndte sin karriere som hornist i Århus symfoniorkester, men har arbejdet som sanger i årevis ved Den Jyske Opera. Han har dog de senere år helliget sig kompositionen, som han brænder for.Siden 2001 er Nenia vokset til et brass band med ca. 24 musikere, som nu spiller under dirigent Michael Thrane. Bandet har et bredt repertoire og spiller gerne til forskellige arrangementer. De sidste par år har medlemmerne bl.a. spillet til kirkekoncerter, julekoncerter på plejehjem og gågadearrangementer.