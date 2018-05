1200 husstande har modtaget et brev med anbefaling om at vælge modstander af privat løsning ind i sluselavets bestyrelse, når der på onsdag er generalforsamling.

De seneste dage har gruppen uddelt 1200 løbesedler. Gruppen opfordrer folk med bopæl nær hav, fjord og nor til at stemme modstandere af den private partsløsning ind i bestyrelsen.

På onsdag går "Arbejdsgruppen for et ansvarligt sluseprojekt" efter at vælge Carsten Rosendal, som er modstander af det fremsatte kystsikringsprojekt, til bestyrelsen i Sluselavet.

Uenigheden består i, at kommunen vil lade private ejere af husstande, som får glæde af slusens beskyttelse, betale for en del af sluseopførslen, der er budgetteret til at koste cirka 45 millioner kroner. Gruppen finder det også urimeligt, at kommunen ikke påtager sig det juridiske og økonomiske ansvar for slusen og den løbende vedligeholdelse.

Slusen skal opføres i Kerteminde Havn og forhindre, at en stormflod kan oversvømme de lavt beliggende dele af Kerteminde, Munkebo og Kølstrup.

Den endelige afgørelse træffes efter planen af byrådet i oktober. Inden da kan borgerne give deres mening til kende om slusen i en vejledende afstemning, der skal afvikles i september.