Fyns Amts Avis mener: Så er den gal igen

Så er den gal igen i Svendborg. Et par herrer i deres bedste alder har udvist autonom adfærd på offentlig vej ud fra æstetiske grunde. Denne gang er det sket på pladsen hvor Møllergade, Ørkildsgade og Dronningholmsvej mødes. "Vores Torv" kalder de nu den forsømte plads, hvis træ nu har fået et bord- og bænkesæt rundt om sin stamme og intet mindre end 17 fuglekasser sat op i grenene. De to herrer, Henning Sundwell og Ivan Nielsen, har ikke spurgt kommunen om lov, inden de byggede både borde- og bænkesættet og fuglekasserne og satte dem op på pladsen, der ifølge dem mest fungerede som et pissoir.

Koncentrationen af ældre, autonome herrer synes større i den sydfynske købstad end mange andre steder i landet. Og det skal vi være glade for. For allerede nu og i højere grad i fremtiden er der brug for borgere, der stiller med et sæt hjælpende hænder og masser af energi. Kommunen har simpelthen ikke råd til per refleks at sige nej. Men det udfordrer selvfølgelig kommunen. Ikke mindst når der er tale om direkte kontakt mellem borger og kommune, hvor der tidligere var en organisation eller forening som mæglende mellemled. Her skal kommunen udvise smidighed.

Vi skal ikke længere tilbage end efteråret 2017, hvor den dengang 69-årige pensionerede tømrer, Nils Bennicke, blev landskendt som maler og rengører af de fine, gamle røde og hvide vejskilte i emalje i byens gader. Nils Bennicke gjorde det, fordi skiltene var grimme at se på, og fordi arbejdet var nemt at udføre. Først måtte han godt, så måtte han ikke på grund af arbejdsmiljø- og arbejdsskadesikringsregler for frivilligt arbejde og blev bedt om omgående at lægge malerpenslen, hvilket han nægtede. Til sidst viste det sig, at der slet ikke var nogen problemer, og det stod klart, at den erkendelse kunne man godt være nået frem til med det samme i kommunen, hvis man havde været mere smidige i det kommunale system.

Nu kunne man håbe på og lige frem forvente, at Svendborg Kommune har lært noget af sagen med skiltemaleren, som stadig må være frisk i erindring. Ellers er der da mulighed for at blive mindet om det, når embedsmænd og politikere passerer de "nye" skilte rundt i Svendborg. Testen er "Vores Torv", hvor initiativet med at forskønne en kedelig plads for at få den del af Møllergade til at blomstre op bør modtages med tak. Ikke mindst når de to herrer lover at vedligeholde både borde- og bænkesættet og fuglekasserne. For det går selvfølgelig ikke at have alle mulige borgere til at lave "forskønnende" initiativer, hvis de ikke bliver vedligeholdt.

"Vores Torv" er lige som skiltemalerens renovering af Svendborgs vejskilte gjort af æstetiske grunde, men også fordi arbejdet var nemt at udføre. Det er rart at møde autonome med æstetisk sans og hænderne rigtigt skruet på.