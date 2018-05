Kødkvægsdag

Mesinge: Søndag den 27. maj slår Sybergkvæg på Tårup Bygade i Mesinge dørene op til åbent hus-arrangement. Her kan man på de grønne enge på Sybergland opleve skotsk højlandskvæg på "kvægsafari", hvor der bliver fortalt om racen. Efter turen vil der være mulighed for at handle i gårdbutikken, købe noget at drikke og nyde den hyggelige atmosfære på gården. Man kan også stille sulten i pop-up cafeen, ligesom gårdbutikken sælger en lang række forskellige produkter fra Sybergkvæget.

- Vi har altid forskellige udskæringer på køl eller frost, samt spegepølser, grillpølser og andre lækre specialiteter.Kødet er centrum i vores gårdbutik, det er det vi fokuserer på og lever for, men ud over kød tilbyder vi også andre varer, der relaterer sig til kødet, så som sovser, marinader, pesto, krydderier mv. fortæller Margith Bjerre i en pressemeddelelse fra Det Fynske Kødkvægsudvalg.

I år er der 13 besætninger som gerne vil invitere befolkningen indenfor, når Dansk Kødkvæg holder åbenthus-arrangement.