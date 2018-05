Detailhandel

Det åbner på den gamle postgrund ned til krydset Indre Ringvej/Vesterbrogade. Ejendomsudviklingsselskabet Innovator A/S, der bygger for kæden, oplyser, at elementerne til den 2000 kvadratmeter store dagligvarebutik efter planen rejser sig i sidste uge af juni eller første uge i juli.

- I starten ansættes vedkommende af os, men der er mulighed for - på sigt - at han eller hun kan blive medejer.

I hvilket handelsklima lander den nye aktør i fredericiansk dagligvarehandel så?

Senest offentliggjorte detailomsætningsindeks fra Danmarks Statistik er positiv læsning. Indekstallet belyser udviklingen i detailvirksomhedernes omsætning. Tallet ses af branchen og af nationaløkonomer som en vigtig retningspil for udviklingen i samfundet og det private forbrug. Ryger der lidt mere pesto og fredagsslik i kurven, eller strækker vi pengene og spiser rester?

Hvis 2015 er indeks 100 for omsætningen, lå detailomsætningsindekset for supermarkeder i Danmark på 96 i marts 2016. Siden er det steget til 102 i marts i år. Konkurrencen er imidlertid hård, for det samme tal for discountforretninger som Rema, Fakta og Netto tog trinnet fra indeks 104 i marts 2016 til 110 i marts 2018.