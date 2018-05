Det gør ondt på både golfbanernes budgetter og på miljøet i disse uger, hvor solen skinner helt uden selskab af regnbyger. For selvom det er et glimrende vejr at spille golf i, så sukker græsarealerne efter vand.

Og det koster, fortæller direktører og greenkeepers fra flere fynske golfbaner.

En af dem er direktør Finn Gramvad fra H.C. Andersen Golf i Bogense.

- Vi har meget store problemer med at få vand nok til banerne. Vi har en vis kvote, som vi må bruge om året, og vi har allerede brugt 20 procent mere, end vi plejer på det her tidspunkt. Vi håber stadig, at vi kan holde os under budgettet, men det er meget svært lige nu. Vi kigger meget op og håber, at vejret snart skifter, fortæller han.

H.C. Andersen Golf bruger vand fra egen boring, der kommer direkte op fra undergrunden.

Anderledes ser det ud hos Odense Eventyrgolf, der bruger drikkevand fra det lokale vandværk.

- Det er meget dyrt. Vi har brugt næsten syv gange mere vand, end vi plejer. Vi bruger omkring 200 kubikmeter om dagen, og vi har tilladelse til at bruge mellem 12.000-14.000 kubikmeter om året. Så det er jo helt vildt. Men vi kan ikke rigtig lade være med at vande, fortæller chefgreenkeeper Bendy Sørensen.