Korprøve med det kor af frivillige, som skal give solisterne en solid lydmur at synge op af under SlotsOperaen "Tosca" på Valdemars Slot

Men de fremmødte korsangere, som skal synge "Tosca", der er årets Slotsopera på Valdemars Slot fra 31. juli, retter blot ind. Sætter sig frem på stolen som befalet. Trækker vejret, som Jakob beordrer. For Jakob og hans malmfulde bas opfordrer ikke til at sige imod, og kordeltagerne hvisker i stedet benovet:

Mathias brød sig heller ikke om den, og Birgitte har været inde og se "The book of mormons" og "de synger jo ikke - de råber bare", anmelder hun sangpræstationerne.

Mathias Sørensen, Svendborg, fortæller, at han har været på Odense Teater for at se "Ding Dong".

Også Birgitte Overmark er tenor. Fra Bøjden. Og det er nu fjerde gang, hun er med til at synge kor til en opera på Valdemars Slot. Først Don Giovanni, dernæst Popeas Kroning, sidste gang var det Tryllefløjten og nu altså Tosca. Favoritten er indtil nu Don Giovanni - "for den var så sjov", siger hun om instruktør Anne Barslevs version af Mozart-operaen.

- Jeg er glad for opera og for at synge, men jeg er mest med her på grund af alt det sjov, vi har, siger Birgitte, der både har været involveret i Faaborg A Capellakor og Faaborgkoret, men bedre kan lide det intense forløb, der er op til en forestilling.

Som nu.

Opvarmningen går i gang ledet af Jakob Hedegaard. Snart med høje triller, der får Lone til dramatisk at løfte øjenbrynene, snart med dybe julemands-hoho'er for at få stemmen og vejrtrækningen i gang. Så bliver alle de hvide klapstole skiftet ud, for de er "sindssygt dårlige", som Jakob siger.

Dernæst rykker alle sangerne sig som ved et trylleslag ud på forreste trediedel af stolen, retter ryggen til den er rank som en orgelpibe. og synger. Sopraner, alter, tenorer og de tre bas-stemmer, der får hjælp af Jakob Hedegaard.