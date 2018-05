Nordvestfyn: De mange klimaprojekter, som Middelfart Kommune har søsat, gør, at kommunen har manifesteret sig som en af Danmarks mest markante klimakommuner.

Realdania og Sustainia udgav i denne uge publikationen Klima 100 - 100 klimaløsninger fra de danske kommuner. Rapporten kommer med et bud på de 100 bedste klimaprojekter i landet, og med seks projekter på listen - hvoraf et tilmed er det første, der præsenteres i publikationen - dominerer Middelfart Kommune listen over de 100 klimaprojekter.

De seks projekter De seks projekter, der er med i publikationen er:Klimahaven: En parkeringsplads på ældrecentret Skovgade i Middelfart blev forvandlet til en blomstrende klimahave, som håndterer regnvand og giver glæde til beboerne.



Nytorv - Middelfart Rådhus: Danmarks mest bæredygtige rådhus, som blandt andet har 700 kvadratmeter solceller på taget.



Klimalaboratoriet: Et paraplyprojekt, som indeholder et hav af klimaprojekter. Blandt andet energirenovering, regnhaver og intelligent varmestyring.



Fremtidens varmeforsyning: Som de første i landet blev byggegrunde i Båring i Middelfart udstyret med lodrette jordvarmeboringer, hvor varmepumper kan forsyne boligerne med jordvarme. Den første grund mangler at blive solgt.



Smart energi i hjemmet: Projektet har vist, at der kan opnås en gennemsnitlig energibesparelse på syv procent i enfamiliehuse - uden konstruktionsmæssige indgreb i boligen. Data fra 200 huse i Middelfart ligger til grund for den viden.



Sammen om klimatilpasning: I det tværkommunale projekt er ti partnere gået sammen for at gøre det lettere for kommuner, forsyningsselskaber, virksomheder og grundejere, når der skal håndteres regnvand på egen grund.

Det glæder ikke overraskende borgmester Johannes Lundsfryd Jensen (S):

- Vi har arbejdet med grøn omstilling og grøn vækst, siden vi blev den nye Middelfart Kommune i 2007, og det her er sådan set kronen på værket. Det er en anerkendelse af, at de mange ting, vi har sat i gang, har verden omkring os fundet inspirerende. Vores ambition har hele tiden været, at vi gerne vil finde nye veje og være med til at bane vejen i klimakampen. Så når verden kigger i vores retning og lader sig inspirere, som vi lader os inspirere af andre, ja så er det jo, at det for alvor rykker, siger Johannes Lundsfryd Jensen i en pressemeddelelse.

Det er seks varierede projekter, Middelfart Kommune har med på listen over klimaprojekter. Der er alt fra regnvandshåndtering, over lodrette jordvarmeboringer og til det nye, bæredygtige rådhus på Nytorv.

- På trods af, at vi er en mindre kommune, er det kun København og Aarhus, der har fået flere projekter med end os. Det skyldes først og fremmest, at vi gør ting konkrete. Der er mange, der er gode til at sætte målsætninger op, siger Johannes Lundsfryd Jensen.

Teknik- og Miljødirektør i Middelfart Kommune, Thorbjørn Sørensen er også begejstret:

- Arbejdet med klimaforandringer handler om det lange seje træk, og publikationen er jo en anerkendelse og et skulderklap af det arbejde, vi har lavet. Vi har god grund til at være stolte over, at vi har seks så forskelligartede projekter med i publikationen, men her stopper det ikke. Vi har masser af andre projekter og idéer i støbeskeen, siger han.