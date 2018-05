Musik: Sanger og sangskriver Hanne Methling fra Korsør er gået på opdagelse i vores tidligste historie og har sat den på vers i anledning af, at hun afholder Jættestuekoncerter rundt i landet. Sangene tager afsæt i de arkæologiske fund, forskernes fortolkninger og en god portion fantasi og indlevelse fra Hanne Methling. Det musikalske udtryk er nutidigt i folke- og verdensmusikgenren med guitar som akkompagnement. For at give musikken og oplevelsen et mere autentisk lydglimt af stenalderen spilles der også på benfløjte, trommer og brummer. Til denne jættestuekoncert vil der være to forskellige koncerter: Jægerstenalderen kl. 13 og Bondestenalderen kl. 15. Koncerterne henvender sig til voksne, unge og store børn og før hver koncert fortælles der om Mårhøjs historie og udgravninger, før man går ind i kammeret hvor selve koncerten afholdes. Lørdag 16. juni kl. 13 i Mårhøj, Snavevej, overfor nr. 70, Martofte. (stha).