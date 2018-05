Ligestilling

Langeland: Da der for nogen tid siden var mors dag, markerede museet Langelandsfortet det ved at droppe entréafgiften for kvinder. Og nu gør man det samme for mændene på grundlovsdag - tirsdag den 5. juni - der også er fars dag.

- Vi gør selvfølgelig ingen forskel, så den 5. juni kan mændene få fornøjelsen af at komme på fortet ganske gratis, blot de husker at melde deres ankomst i vores entrécenter, skriver museumsinspektør Gese Friis Hansen fra koldkrigsmuseet i en pressemeddelelse.

Gese Friis Hansen håber, at generationerne på grundlovsdag vil tage hinanden ved hånden på turen tilbage til den kolde krigs tid. /exp